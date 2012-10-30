Томенко - членам ДВК і ОВК: за ці дні можна заробити 500 доларів і 6 років тюрми

Один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина, віце-спікер парламенту Микола Томенко звернувся до членів дільничних та окружних комісій з проханням не виконувати злочинні розпорядження керівництва керівників органів місцевої влади щодо фальсифікацій результатів голосування на парламентських виборах.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі віце-спікера.

М.Томенко повідомив, що до нього звернулися працівники обласних адміністрацій кількох областей Центральної України, які повідомили, що вчора, 29 жовтня, голови обласних адміністрацій, які, як відомо, за сумісництвом є головами обласних виборчих штабів Партії регіонів, провели наради, на яких звинуватили місцеву владу в повному провалі на виборах (зокрема, у Київській, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській областях за партійними списками Партія регіонів з великим відставанням опинилася на другому місці, а перемогла Об’єднана опозиція «Батьківщина»)

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За його словами, для того, щоб хоча б в якийсь спосіб втриматись на посадах, вони дали вказівки представникам обласних адміністрацій та головам райадміністрацій чинити тиск на членів дільничних і окружних комісій з метою вилучення незаповнених протоколів по багатомандатному округу та заміни протоколів, які вже пораховані, на нові протоколи.

На думку М.Томенка, в принципі це майже неможливо зробити, оскільки, згідно з чинним законодавством, чисті протоколи пронумеровані, обраховані та передані на зберігання до окружних комісій.

Крім того, М.Томенко додав, що центральний штаб Об’єднаної опозиції «Батьківщина» має всі протоколи з мокрими печатками як в одномандатних, так і в багатомандатному округах, а також контролює подачу електронних протоколів та відповідність їхніх номерів номерам, що їх має центральний штаб в оригінальній версії.

«Таким чином будь-яка підміна протоколу дуже легко буде відстежена», - підкреслив він.

З огляду на це, звертаючись до представників дільничних та, передовсім, окружних комісій, М.Томенко зазначив, що, «звичайно за ці кілька днів можна заробити десь 500 гривень, а десь може й 500 доларів, але таке порушення однозначно буде відстежене, і, як відомо, кримінальна відповідальність за такі дії становить від 2 до 6 років ув’язнення».