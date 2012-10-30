В англійському МЗС кажуть, що українські вибори стали розчаруванням

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві міністра, “вибори до парламенту України стали розчаруванням. Незважаючи на те, що у виборців був широкий вибір, міжнародні спостерігачі знайшли докази, що цей вибір було обмежено через, наприклад, незбалансованість медійного середовища, непрозорість процесу зведення остаточних результатів і відсутність (у виборчих перегонах) опозиційних лідерів, яких ув'язнили внаслідок вибіркового застосування закону. Нам шкода, що Україна втратила можливість продемонструвати тверду й послідовну відданість демократичним принципам».

«Велика Британія бачить, що Україна має величезний потенціал як європейський сусід і партнер. Як послідовні прибічники євроінтеграційних прагнень України, ми закликаємо новий український уряд, коли він буде сформований, здійснити необхідні кроки для того, аби вдихнути нові сили в процес розбудови й зміцнення повноцінних і стійких демократичних інституцій”, - зауважив Д.Лідінгтон.