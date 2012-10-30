Коломойського переобрали президентом Об'єднаної єврейської громади України
16:45, 30 жовтня 2012Політика
1011 0
Сьогодні делегати VII з'їзду Об'єднаної єврейської громади України (ОЄГУ) переобрали президентом ОЄГУ бізнесмена Ігоря Коломойського.
Коломойський переобраний строком на 2 роки
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Дніпропетровської єврейської громади, кандидатуру І.Коломойського підтримали 264 делегати із 298, які брали участь в таємному голосуванні.
До бюлетеня для голосування, крім І.Коломойського, були включені Олександр Вайнер (Херсон) і Ісаак Фефер (Івано-Франківськ).
Президент переобраний строком на 2 роки.
За інформацією прес-служби, на з'їзд прибули 300 делегатів єврейських громад із 23 областей України, Києва, Севастополя, а також від Всеукраїнських єврейських організацій. Делегати обговорили актуальні питання діяльності єврейських громад і організацій України. З'їзд відбувався в Дніпропетровську, в найбільшому в світі єврейському центрі "Менора".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter