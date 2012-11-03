Дніпропетровщину у новій ВР представлятимуть переважно чиновники

Про це свідчать дані електронної системи «Вибори 2012» Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій з округів у Дніпропетровській області.

В одномандатних округах перемогли заступники голови Дніпропетровської облдержадміністрації В’ячеслав Задорожний та Іван Ступак, заступник голови обласної ради Андрій Шипко, заступники міських голів Дніпропетровська, Кривого Рогу і Дніпродзержинська Ігор Циркін, Костянтин Павлов та Семен Гузенко, начальник ГУ МНС в області Віктор Бутківський.

Також у 5 округах області перемога дісталась діючим народним депутатам від Партії регіонів – Миколі Солошенку, Юрію Самойленку, Олегу Царьову, Дмитру Шпенову та Сергію Глазунову.

Ще один представник Дніпропетровщини Павло Корж пройшов до ВР за № 66 у списку Партії регіонів.

Обрано до парламенту гендиректора ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» Артура Мартовицького, начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота, директора Дніпропетровського агрегатного заводу Євгена Морозенка (усі - Партія регіонів).

Від Дніпропетровщини за списками ВО «Батьківщина» проходять президент ТОВ "Вініл" Леонід Сергіенко (№ 46), перший віце-президент ПАТ "МНВК "ВЕСТА" Денис Дзензерський (№ 34) і керівник обласного виборчого штабу Андрій Павелко.

За списками КПУ Дніпропетровщину представлятиме єдина жінка – завідувачка кафедри психіатрії Дніпропетровської медичної академії, професор Ірина Спіріна (№ 3) та єдиний робітник - старший механік цеху РМЦ №1 ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Баландін (№ 20).

17 депутатів від Дніпропетровської області входять до Партії регіонів.

Переможець в окрузі № 24, помічник голови правління із соціальних питань ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" Яків Безбах брав участь у виборах як самовисуванець. Однак він є членом Партії регіонів.