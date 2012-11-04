У Тягнибока вважають, що присягу все одно доведеться складати

Про це заявив кандидат в народні депутати від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко в ефірі «5-го каналу» в неділю.

Він наголосив, що «Свобода» сьогодні вивчає не тільки політичні, але й юридичні наслідки такого рішення.

«Для того, щоб складати мандати, треба зайти в парламент», - сказав І.Мірошниченко, наголосивши, що йдеться про складання присяги новообраними народними депутатами.

За його словами, ухвалити рішення про припинення повноважень парламенту може тільки Президент України своїм указом.

«Складення 150 чи іншої кількості мандатів не є прямою підставою для припинення повноважень того парламенту, який буде», - сказав І.Мірошниченко.

Крім того, додав він, необхідно враховувати політичні наслідки, бо Україна може повторити долю Білорусі, коли опозиція там відмовилася від мандатів і було встановлено авторитаризм.

При цьому І.Мірошниченко наголосив, що для «Свободи» немає проблеми у складенні мандатів.

«Але ми повинні врахувати, що можливо влада й зацікавлена сьогодні в тому, щоб ми влаштували такий демарш для того, аби повністю узурпувати владу», - підкреслив кандидат в депутати.