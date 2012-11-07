Азаров: Де фальсифікації, про які дехто з опозиції галасує?

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Для всіх без винятку громадян в округах були і є доступними всі демократичні процедури встановлення об’єктивних результатів голосування – аж до змагання в суді. Де фальсифікації, про які дехто з опозиції галасує? Ким вони доведені?", - запитав М.Азаров.

Він наголосив, що насправді під час виборів до Верховної Ради не була порушена жодна демократична норма, жодна законна процедура.

"І тому виникає останнє питання: на якій підставі з’явилась абсурдна для справжньої демократії ідея (чи вимога, чи погроза – навіть важко це охарактеризувати) «обнулити» результати виборів? Відповідь напрошується одна: це фактично визнання власного програшу і небажання поступитися хворобливими амбіціями заради національних інтересів. Я розумію, що наші опоненти давно «обнулили» совість. Я бачу, що вони «обнулили» свою політичну відповідальність. Але сьогодні діяти так - абсолютно неприйнятно по відношенню до держави, до людей", - сказав М.Азаров.

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Він підкреслив, що ця позиція є цинічною неповагою до волевиявлення всіх громадян.

"По-друге, це обурливе фарисейство: вони проливають сльози з приводу того, як важко людям живеться, які малі пенсії та зарплати, але готові викинути на свої виборчі забаганки нові мільярди гривень. По-третє, це - пряма загроза демократії в Україні. Де гарантія, що опонентам сподобаються результати повторного голосування? Де гарантія, що не виникне бажання голосувати втретє, вчетверте – і так до безкінечності?", - зазначив М.Азаров.

Прем'єр додав, що окремі європейські партнери висловили стурбованість з приводу нібито зволікання з підрахунком голосів виборців. При цьому він нагадав, що, згідно з законом про вибори народних депутатів, ЦВК повинна оприлюднити результати виборів не пізніше ніж через 15 діб після дня голосування. "Цей термін ще не сплив. Тому ця стурбованість передчасна", - резюмував М.Азаров.