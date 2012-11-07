Азаров: Де фальсифікації, про які дехто з опозиції галасує?
Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає безпідставними заяви представників опозиції про фальсифікації результатів парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
"Для всіх без винятку громадян в округах були і є доступними всі демократичні процедури встановлення об’єктивних результатів голосування – аж до змагання в суді. Де фальсифікації, про які дехто з опозиції галасує? Ким вони доведені?", - запитав М.Азаров.
Він наголосив, що насправді під час виборів до Верховної Ради не була порушена жодна демократична норма, жодна законна процедура.
"І тому виникає останнє питання: на якій підставі з’явилась абсурдна для справжньої демократії ідея (чи вимога, чи погроза – навіть важко це охарактеризувати) «обнулити» результати виборів? Відповідь напрошується одна: це фактично визнання власного програшу і небажання поступитися хворобливими амбіціями заради національних інтересів. Я розумію, що наші опоненти давно «обнулили» совість. Я бачу, що вони «обнулили» свою політичну відповідальність. Але сьогодні діяти так - абсолютно неприйнятно по відношенню до держави, до людей", - сказав М.Азаров.
На тему: Азаров: Це були найкращі вибори за всю історію незалежної України
Він підкреслив, що ця позиція є цинічною неповагою до волевиявлення всіх громадян.
"По-друге, це обурливе фарисейство: вони проливають сльози з приводу того, як важко людям живеться, які малі пенсії та зарплати, але готові викинути на свої виборчі забаганки нові мільярди гривень. По-третє, це - пряма загроза демократії в Україні. Де гарантія, що опонентам сподобаються результати повторного голосування? Де гарантія, що не виникне бажання голосувати втретє, вчетверте – і так до безкінечності?", - зазначив М.Азаров.
Прем'єр додав, що окремі європейські партнери висловили стурбованість з приводу нібито зволікання з підрахунком голосів виборців. При цьому він нагадав, що, згідно з законом про вибори народних депутатів, ЦВК повинна оприлюднити результати виборів не пізніше ніж через 15 діб після дня голосування. "Цей термін ще не сплив. Тому ця стурбованість передчасна", - резюмував М.Азаров.