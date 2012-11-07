Азаров: Це були найкращі вибори за всю історію незалежної України
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що зволікання з підрахунком голосів виборців в окремих округах не може поставити під сумнів демократичність парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
"Це були найкраще організовані вибори за історію незалежної України. У дев’яносто п’яти відсотках округів вони відбулись так, що, наприклад, іноземні спостерігачі (за власними, безпосередніми, ще не викривленими нічиїм впливом, враженнями) називали їх зразковими. І тільки в кількох округах виникли, на превеликий жаль, конфліктні ситуації. Питання: чи можуть кілька проблемних округів вплинути на загальну оцінку демократичності виборів і на формування нового складу законодавчого органу? Комусь цього дуже хочеться", - сказав М.Азаров.
На думку прем'єра, це суперечить здоровому глузду і демократичним нормам.
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Він наголосив, що різні суперечки, конфліктні ситуації, гострі протистояння є практично на всіх виборах у різних країнах. "Це нікого не дивує і сприймається, як супутнє демократії явище. Чому ж в Україні такі випадки викликають, перепрошую, істерику? Чому саме ті, хто блокує роботу виборчих комісій, демагогічно звинувачують владу в затягуванні чи викривленні підрахунку? І тут постає друге питання: а чи дають такі окремі, штучно створені в кількох округах конфлікти підстави для звинувачень на адресу влади?", - зазначив М. Азаров.
Він ще раз наголосив, що уряд жодним чином не впливає на роботу виборчих комісій і встановлення ними результатів голосування. Глава Кабміну зауважив, що це принципове положення закону про вибори, за який проголосували всі політичні сили.
"Нагадаю, що виборчі комісії сформовані з представників всіх політичних сил. І в жодному з тих округів, де виникли конфлікти, представники Партії регіонів не були ні головами, ні заступниками, ні секретарями комісій. Нарешті, конфліктують між собою в основному кандидати від опозиції та самовисуванці. То які можуть бути претензії до влади? Ніяких. Я це офіційно і категорично заявляю", - підкреслив М.Азаров.