Азаров: Це були найкращі вибори за всю історію незалежної України

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Це були найкраще організовані вибори за історію незалежної України. У дев’яносто п’яти відсотках округів вони відбулись так, що, наприклад, іноземні спостерігачі (за власними, безпосередніми, ще не викривленими нічиїм впливом, враженнями) називали їх зразковими. І тільки в кількох округах виникли, на превеликий жаль, конфліктні ситуації. Питання: чи можуть кілька проблемних округів вплинути на загальну оцінку демократичності виборів і на формування нового складу законодавчого органу? Комусь цього дуже хочеться", - сказав М.Азаров.

На думку прем'єра, це суперечить здоровому глузду і демократичним нормам.

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Він наголосив, що різні суперечки, конфліктні ситуації, гострі протистояння є практично на всіх виборах у різних країнах. "Це нікого не дивує і сприймається, як супутнє демократії явище. Чому ж в Україні такі випадки викликають, перепрошую, істерику? Чому саме ті, хто блокує роботу виборчих комісій, демагогічно звинувачують владу в затягуванні чи викривленні підрахунку? І тут постає друге питання: а чи дають такі окремі, штучно створені в кількох округах конфлікти підстави для звинувачень на адресу влади?", - зазначив М. Азаров.

Він ще раз наголосив, що уряд жодним чином не впливає на роботу виборчих комісій і встановлення ними результатів голосування. Глава Кабміну зауважив, що це принципове положення закону про вибори, за який проголосували всі політичні сили.

"Нагадаю, що виборчі комісії сформовані з представників всіх політичних сил. І в жодному з тих округів, де виникли конфлікти, представники Партії регіонів не були ні головами, ні заступниками, ні секретарями комісій. Нарешті, конфліктують між собою в основному кандидати від опозиції та самовисуванці. То які можуть бути претензії до влади? Ніяких. Я це офіційно і категорично заявляю", - підкреслив М.Азаров.