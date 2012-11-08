Експерти: "джинса" не допомогла кандидатам у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар під час круглого столу, присвяченого питанню використання «джинси» під час парламентських виборів.

«Люди проголосували за зовсім інше», - сказала вона, презентуючи результати моніторингу цього явища у ЗМІ в 2012 році.

В.Сюмар відзначила, що «політична джинса» сягнула рівня «комерційної» вже у травні. «Фактично з цього моменту стартували в Україні вибори», - сказала вона і додала, що рекордсменом у цьому була влада.

Друге місце отримали кандидати-мажоритарники, третє розділила Наталія Королевська та КПУ. При цьому Об’єднана опозиція, як відзначила В.Сюмар, використовувала цей ресурс у половину менше, ніж КПУ.

Експерт також сказала, що найбільший рівень «політичної джинси» спостерігався у «Комсомольській правді в Україні» та «Фактах».

У свою чергу представник ГО «Телекритики» Діана Дуцик сказала, що на телеканалах рівень «джинси» зростає з 2009 року. «Цього року кількість матеріалів з ознаками замовності зросла більше до виборів», - сказала вона.