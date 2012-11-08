Янукович летить на Кіпр

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Це перший офіційний візит глави Української держави до Кіпру з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами», - йдеться в повідомленні.

Програма візиту передбачає переговори Президента України з Президентом Кіпру Дімітрісом Хрістофіасом, президентом Палати представників Республіки Кіпр Яннакісом Оміру, а також зустріч з главою Кіпрської православної церкви Архієпископом Хризостомом ІІ.

Планується до підписання низка двосторонніх документів, зокрема, в таких важливих сферах, як морське торговельне судноплавство, повітряне сполучення, сільське господарство, інвестиційне співробітництво, міжвузівська співпраця, фізична культура, а також підприємництво.

Передбачається також участь глави держави в роботі представницького українсько-кіпрського бізнес-форуму.

Як підкреслили в прес-службі, візит має сприяти поглибленню міждержавного діалогу на найвищому рівні, подальшому пожвавленню торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також зміцненню культурних і гуманітарних зв’язків між Україною та Кіпром.