Янукович - на Кіпрі

Як передає кореспондент УНІАН, програма візиту передбачає переговори Президента України з Президентом Кіпру Дімітрісом Хрістофіасом, президентом Палати представників Республіки Кіпр Яннакісом Оміру, а також зустріч із главою Кіпрської православної церкви Архієпископом Хризостомом ІІ.

Планується до підписання 9 двосторонніх документів, у тому числі конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування у таких важливих сферах як морське торговельне судноплавство, повітряне сполучення, сільське господарство, інвестиційне співробітництво, міжвузівська співпраця, фізична культура, а також підприємництво.

Як зауважили у прес-службі Президента, передбачається також участь В.Януковича в роботі представницького українсько-кіпрського бізнес-форуму. Візит має сприяти поглибленню міждержавного діалогу на найвищому рівні, подальшому пожвавленню торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також зміцненню культурних і гуманітарних зв’язків між Україною та Кіпром.

Візит триватиме 8-9 листопада. Це перший офіційний візит глави Української держави до Кіпру з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.