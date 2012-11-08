Лікарі вважають, що Тимошенко - в нормі, раз «сама себе обслуговує»

Стан здоров'я екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, є відносно задовільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

«Ми буваємо в неї кожний день. Її непокоять болі, але, в принципі, стан відносно задовільний. Вона себе обслуговує, вона ходить до душу», - сказав М.Афанасьєв.

Він зазначив, що з моменту оголошення екс-прем’єром голодування пройшло 10 діб.

«За цей час її активність, безумовно, знижена. Це пов’язано з тим, що вона на теперішній час не приймає процедур, призначених німецькими лікарями», - сказав лікар.

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За словами М.Афанасьєва. 6 листопада стан здоров’я Ю.Тимошенко обговорювали українські члени міжнародної медичної комісії. «Ми зустрічалися з членами міжнародної медичної комісії 6-го числа. Пройшла дружня, плідна розмова зі спеціалістом-гастроентерологом, нейрохірургом, і нами, невропатологами. Були опрацьовані заходи, щоб полегшити її стан», - сказав М.Афанасьєв. Він додав, що на сьогодні українські лікарі не мають висновків лікуючих лікарів Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте».

«На сьогодні у нас немає ніяких заключень німецьких лікарів, окрім останнього, яке було 14 жовтня. З того часу ми не отримували ніяких повідомлень. Ми знаємо, що МОЗ тричі зверталося в клініку «Шаріте», але поки що, за нашою інформацією ,не отримало відповіді», - наголосив лікар.

Він висловив сподівання, що українські спеціалісти найближчим часом отримають рекомендації німецьких лікарів Ю.Тимошенко, а також сподівання на те, що фахівці клініки «Шаріте» зможуть переконати екс-прем’єра припинити голодування.

За словами М.Афанасьєва, Ю.Тимошенко «приймає певні лікувальні засоби», а також «вона питного режиму додержується».