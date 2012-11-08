ЗМІ: Мандат брата Балоги через суд відійшов до регіонала

Таким чином кандидати, що отримали перший та другий результат, помінялись місцями, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Підстава скасування результатів виборів на дільницях – рішення Львівського апеляційного адміністративного суду щодо неправомірних дій членів, згаданих ДВК по відношенню до представника кандидата в народні депутати України від Партії регіонів Степана Деркача.

2 листопада ОВК відмінила в окрузі результати голосування на дільниці №210188.

Раніше, станом на дообідній час 7 листопада, перше місце у окрузі посідав кандидат від партії "Єдиний Центр" Павло Балога (22 209 голосів), друге – кандидат від Партії регіонів Степан Деркач (21 992 голоси).

Після скасування результатів голосування на трьох дільницях переможцем виборів у окрузі стає Степан Деркач із 21 680 голосами. В Павла Балоги залишається результат 21 165 голосів.

Представники Павла Балоги в ОВК назвали рішення про скасування результатів на дільницях неправомірним.

Як уже інформувала ОПОРА, 5 листопада голова хустської ОВК Ольга Кадар відбула до Центральної виборчої комісії здавати протоколи результатів голосування без члена ОВК від "БЮТ-"Батьківщини". В підсумку, у ЦВК не прийняли протоколи.

Також, ЦВК своїм рішенням на початку цього тижня замінила 5 членів хустської ОВК.

Як заявив представник "Єдиного Центру" Вадим Карасьов, серед нових призначених членів ОВК є теща Степана Деркача Валентина Шин та водій Степана Деркача Євгеній Угляй.