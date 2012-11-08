ЗМІ: Мандат брата Балоги через суд відійшов до регіонала
Окружна виборча комісія №71 (центр – місто Хуст, Закарпатська область) 7 листопада 2012 року своїм рішенням скасувала результати голосування на трьох дільницях.
Таким чином кандидати, що отримали перший та другий результат, помінялись місцями, повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
Підстава скасування результатів виборів на дільницях – рішення Львівського апеляційного адміністративного суду щодо неправомірних дій членів, згаданих ДВК по відношенню до представника кандидата в народні депутати України від Партії регіонів Степана Деркача.
2 листопада ОВК відмінила в окрузі результати голосування на дільниці №210188.
Раніше, станом на дообідній час 7 листопада, перше місце у окрузі посідав кандидат від партії "Єдиний Центр" Павло Балога (22 209 голосів), друге – кандидат від Партії регіонів Степан Деркач (21 992 голоси).
Після скасування результатів голосування на трьох дільницях переможцем виборів у окрузі стає Степан Деркач із 21 680 голосами. В Павла Балоги залишається результат 21 165 голосів.
Представники Павла Балоги в ОВК назвали рішення про скасування результатів на дільницях неправомірним.
Як уже інформувала ОПОРА, 5 листопада голова хустської ОВК Ольга Кадар відбула до Центральної виборчої комісії здавати протоколи результатів голосування без члена ОВК від "БЮТ-"Батьківщини". В підсумку, у ЦВК не прийняли протоколи.
Також, ЦВК своїм рішенням на початку цього тижня замінила 5 членів хустської ОВК.
Як заявив представник "Єдиного Центру" Вадим Карасьов, серед нових призначених членів ОВК є теща Степана Деркача Валентина Шин та водій Степана Деркача Євгеній Угляй.