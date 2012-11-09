В ЄЦ заявили, що брат Балоги таки відстояв свій мандат через суд
Окружна виборча комісія №71 у фінальних протоколах визнала кандидата від "Єдиного центру" Павла Балогу переможцем виборів.
"9 листопада відбулося фінальне засідання ОВК, на якому було враховано рішення Закарпатського окружного адміністративного суду на користь кандидата від "Єдиного Центру", - повідомляє Українська правда з посиланням на ЄЦ.
"Окружком засідав не більше 30 хвилин – з 13.30 до 14.00. Члени комісії взяли до уваги рішення суду за позовом Павла Балоги, яке було прийняте вчора, 8 листопада, ввечері і яким ОВК забороняється вносити зміни в уточнюючі протоколи щодо результатів виборів. Тобто рішення ОВК щодо скасування результатів виборів на 3-ох дільницях (№210481, №210522, №210523) від 7 листопада, яке давало підстави кандидату-регіоналу Степану Деркачу стати народним депутатом, визналося судом неправомірним", - пояснили в ЄЦ.
Як повідомляв ЦНІАН, окружна виборча комісія №71 (центр – місто Хуст, Закарпатська область) 7 листопада 2012 року своїм рішенням скасувала результати голосування на трьох дільницях. В результаті цього переможцем оголосили кандидата від ПР Степана Деркача.