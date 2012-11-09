В ЄЦ заявили, що брат Балоги таки відстояв свій мандат через суд

"9 листопада відбулося фінальне засідання ОВК, на якому було враховано рішення Закарпатського окружного адміністративного суду на користь кандидата від "Єдиного Центру", - повідомляє Українська правда з посиланням на ЄЦ.

"Окружком засідав не більше 30 хвилин – з 13.30 до 14.00. Члени комісії взяли до уваги рішення суду за позовом Павла Балоги, яке було прийняте вчора, 8 листопада, ввечері і яким ОВК забороняється вносити зміни в уточнюючі протоколи щодо результатів виборів. Тобто рішення ОВК щодо скасування результатів виборів на 3-ох дільницях (№210481, №210522, №210523) від 7 листопада, яке давало підстави кандидату-регіоналу Степану Деркачу стати народним депутатом, визналося судом неправомірним", - пояснили в ЄЦ.

Як повідомляв ЦНІАН, окружна виборча комісія №71 (центр – місто Хуст, Закарпатська область) 7 листопада 2012 року своїм рішенням скасувала результати голосування на трьох дільницях. В результаті цього переможцем оголосили кандидата від ПР Степана Деркача.