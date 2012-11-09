Міліція спростовує, що Мазурка уже мертвим принесли в парк

На правій руці трупа чоловіка, знайденого з вогнепальним пораненням голови в Сирецькому парку Києва, виявлено частки дифеніламіну та централіту, які є стабілізаторами нітроцелюлозного (бездимного) пороху.

Наявність цих речовин на кінцівці небіжчика можуть вказувати на наявність продуктів пострілу, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС у м.Києві.

Як зазначили в міліції, виявлені речовини підтверджують версію про те, що смерть чоловіка настала саме на тому місці, де було знайдено його тіло, і спростовують «пусті балачки, що смерть потерпілого настала за втручання третіх осіб, і його тіло пізніше було перенесене на місце виявлення».

У міліції нагадали, що останніми днями у різних засобах масової інформації та на Інтернет-сайтах жваво обговорюється тема виявлення тіла особи, яка зовні схожа на підозрюваного у вчиненні вбивства у ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка. При цьому, «коментуючи цю подію, громадяни, що працюють у різних сферах, часто далекі від правоохоронної діяльності, будучи не компетентними, не володіючи перевіреною та офіційною інформацією від слідчих органів, з посиланням на якісь «достовірні джерела», близькі до слідства, оприлюднюють власні, далекі від істини, версії події, вигадують її причини, умови та обставини. Однією з найпоширеніших є плітка про те, що особу, яка зовні схожа на підозрюваного у вчинені вбивства у ТРЦ «Караван», вбили інші невідомі особи», - зазначає Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС у м.Києві і наголошує, що розслідування кримінальної справи за фактом вбивства у ТРЦ «Караван» столична міліція розслідує активно. По справі виконується весь комплекс необхідних слідчих дій та інших заходів, передбачених чинним законодавством. Проводиться понад 100 експертиз.

Так, за результатами вже проведених експертних досліджень встановлено, що смерть потерпілого настала внаслідок вогнепального поранення у скроню. Інших тілесних ушкоджень або слідів насилля на тілі не виявлено. Постріл було вчинено у скроню справа наліво. Куля пройшла навиліт.

Керівництво столичної міліції звертається до працівників ЗМІ і дописувачів Інтернет-сайтів з проханням не спекулювати на цій темі, не поширювати та не видавати передчасні суб’єктивні необґрунтовані припущення за дійсне, а використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.

У міліції також нагадали, що у Кримінальному кодексі існує стаття, яка допускає кримінальне покарання за втручання або вплив на розслідування кримінального злочину.

Як повідомлялося, 26 вересня уродженець Львівської області Я.Мазурок, за версією слідства, розстріляв у київському ТРЦ "Караван" чотирьох охоронців, троє з яких померли. Я.Мазурка оголосили в міжнародний розшук, хоч у міліції заявляли, що підозрюваний перебуває в Україні.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. У МВС уточнили, що знайдений на тілі самовбивці в Києві паспорт виданий на його ім'я.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».