Заступник голови ЦВК не вважає вибори-2012 вільними

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна заявляє, що проведені за пропорційно-мажоритарною системою вибори в Україні 28 жовтня відбувалися без дотримання гарантованих Конституцією стандартів щодо проведення вільних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила у окремій думці, з якою підписала сьогодні протоколи про офіційні результати виборів народних депутатів у одномандатних виборчих округах.

«Статтею 5 Конституції визначено, що носієм влади є народ. Статтею 71 гарантовано, що вибори є вільними. Натомість, в Україні проведення виборів за змішаною системою показало неможливим їх проведення у відповідності до гарантованих Конституцією стандартів», - сказала заступник голови ЦВК.

Вона зазначила, що зовнішній вплив відбувався на всіх етапах виборчого процесу – при утворенні виборчих комісій, агітаційної кампанії, голосування та підрахунку голосів.

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«Практика технічних партій створила можливості для імітації їх участі у виборчому процесі з метою делегування своїх представників до виборчкомів, внаслідок чого робота окружних виборчих комісій контролювалася одним суб’єктом виборчого процесу. Таким чином, робота ОВК не грунтувалася на засадах транспарентності та колегіальності, оскільки завдяки маніпуляціями квотами технічних партій, було розмито принцип неупередженості членів виборчих комісій», - наголосила Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, громадяни не мали умов для формування вільного волевиявлення.

«Задовго до виборів були поширені підкуп виборців, тиск з боку адміністрацій, установ та закладів, що заборонено законом. Цей чинник вплинув на формування волі виборців. Він посилився через відсутність реагування з боку правоохоронних органів на такі факти. Це є переконливими доказами та підставами вважати, що вибори в одномандатних округах є такими, що проведені без дотримання гарантованих Конституцією та законом про вибори народних депутатів стандартів щодо вільного проведення виборів», - резюмувала заступник голови ЦВК.

Вона звернулася до голови комісії Володимира Шаповала з проханням долучити її окрему думку до протоколів про офіційні результати виборів народних депутатів у одномандатних виборчих округах.