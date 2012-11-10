Усенко-Чорна закликала правоохоронців відкрити кримінальну справу по ОВК № 14

Центральна виборча комісія не змогла зобов’язати окружну виборчу комісію № 14 (Жмеринка, Вінницька область) скласти до 11 листопада підсумковий протокол про результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня на підставі первинних оригінальних протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію внесла член ЦВК Юлія Швець, але її підтримали лише 6 із 15 членів комісії, що не дозволило зобов’язати ОВК скласти новий уточнений підсумковий протокол про результати голосування на підставі первинних оригінальних протоколів дільничних виборчих комісій.

"Центральна виборча отримала документи, які свідчать про неможливість встановлення достовірних результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 14 у частині одномандатних виборів", - сказала член ЦВК, куратор регіону Юлія Швець.

За її словами, за результатами повторного підрахунку голосів по 13 виборчих дільницях окружна виборча комісія визнала недійсними 2 301 виборчий бюлетень, які раніше були зараховані на користь висуванця ВО "Батьківщина" Івана Мельничука.

Ю.Швець вважає, що ці бюлетені було зіпсовано "штучно та умисно".

Куратор регіону запропонувала своїм колегам ухвалити постанову про неможливість достовірного встановлення результатів волевиявлення у окрузі № 14 на підставі першого уточненого протоколу ОВК.

"У постанові пропонується визнати, що не відповідають закону дії ОВК зі складання протоколів у зв’язку зі спотворенням та викривленням результатів, а також зобов'язати ОВК розглянути питання про внесення змін до підсумкового протоколу до 11 листопада на підставі протоколів дільничних виборчих комісій при первинному їх поданні", - запропонувала Ю.Швець.

У свою чергу член ЦВК Юрій Данилевський зазначив, що ЦВК не може встановити факт "умисного" зіпсування виборчих бюлетенів, тому не підтримав пропозицію Ю.Швець. Цю пропозицію також відмовилися підтримати Михайло Охендовський, Олександр Осадчук та Олександр Шелестов.

"Цей документ є підставою для порушення кримінальної справи. Для обвинувального висновку цей документ має дуже багато матеріалів", - наголосила у свою чергу заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Вона звернулася до правоохоронних органів відреагувати на порушення, які вказані в рішенні ЦВК, порушенням кримінальної справи.

Голова ЦВК Володимир Шаповал зазначив, що запропонований проект рішення є "недосконалим, категоричним, емоційним". Проте, на його думку, ситуація не відрізняється від інших проблемних округів. "Я буду підтримувати проект рішення, але якщо він буде прийнятий, його потрібно доопрацювати", - вважає він.

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи "Вибори", у одномандатному виборчому окрузі № 14 переміг самовисуванець Віктор Жеребнюк, який отримав 33,32 % голосів виборців і таким чином всього на 83 голоси виборців випередив свого найближчого конкурента, представника ВО "Батьківщина" Івана Мельничука, який згідно з електронними даними, набрав 33,24%, або 34 701 голосів виборців.