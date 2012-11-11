Янукович пишається Кличком-молодшим
10:29, 11 листопада 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав чемпіона світу за версіями IBF, WBO, IBO та WBA Володимира Кличка з яскравою перемогою у двобої з Маріушем Вахом.
Кличко-молодший відстояв свої титули
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Україна пишається Вами. Завдяки спортивній майстерності, витримці й професіоналізму, продемонстрованим у двобої з Маріушем Вахом, Ви в черговий раз підтвердили своє чемпіонство у суперважкій вазі», - наголосив Президент.
В.Янукович побажав В.Кличку міцного здоров’я, щастя та нових досягнень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.Кличко у 12-раундному бою переміг поляка М.Ваха, захистивши свої титули чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO і WBA.
Це 59-та перемога В.Кличка-молодшого на професійному рингу.
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