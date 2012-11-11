Сьогодні ЦВК продовжить називати переможців виборів

Сьогодні відбудеться засідання ЦВК, на якому члени ЦВК продовжать встановлення результатів виборів.

Сьогодні орієнтовно о 12.00 розпочнеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК). На тему: ЦВК оголосила офіційні результати виборів за партійними списками Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату комісії, на засіданні члени ЦВК продовжать встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня 2012 року.

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