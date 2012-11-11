Сьогодні ЦВК продовжить називати переможців виборів
11:42, 11 листопада 2012Політика
1090 0
Сьогодні відбудеться засідання ЦВК, на якому члени ЦВК продовжать встановлення результатів виборів.
Засідання ЦВК продовжить визначати переможців виборів
Сьогодні орієнтовно о 12.00 розпочнеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК).
На тему: ЦВК оголосила офіційні результати виборів за партійними списками
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату комісії, на засіданні члени ЦВК продовжать встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня 2012 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter