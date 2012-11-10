ЦВК оголосила офіційні результати виборів за партійними списками

Центральна виборча комісія на підставі опрацювання протоколів 225 окружних виборчкомів оголосила офіційні результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Таким чином, до Верховної Ради сьомого скликання проходить п'ять політичних партій — Партія регіонів, ВО "Батьківщина", партія "УДАР", Комуністична партія України та ВО "Свобода".

Зокрема, за Партію регіонів проголосували 6 млн 116 тис 746 виборців, що становить 30 % голосів.

ВО "Батьківщина" підтримали 5 млн 209 тис 90 виборців або 25,54 % виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

За партію "УДАР" проголосували 2 млн 847 тис 979 виборців, що становить 13,96 % від загальної кількості громадян, які взяли участь у виборах.

Комуністичну партію України підтримали 2 млн 687 тис 269 громадян, або 13,18 % виборців.

За ВО "Свобода" проголосували 2 млн 129 тис 933 виборці, що становить 10,44 % від загальної кількості громадян, які взяли участь у виборах.

Ще три політичні партії - Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!", партія "Наша Україна" та Радикальна партія Олега Ляшка — подолали бар'єр у 1 %.

Всі інші голоси розподілилися між 13 суб'єктами виборчого процесу.

У виборах народних депутатів 28 жовтня на виборчих дільницях в Україні взяли участь 20 млн 759 тис 472 громадяни із загальної кількості 35 млн 800 тис 129 осіб, внесених списків виборців. Крім того, на 116 закордонних виборчих дільницях проголосували 20 тис 570 громадян із 424 тис 536 осіб, включених до списків виборців за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, у виборах брали участь 87 політичних партій, у тому числі 21 з них висунула 2 тис. 643 кандидатів за партійними списками, а 66 партій висунули своїх кандидатів у депутати лише у одномандатних виборчих округах.

У 225 одномандатних округах на депутатський мандат претендували 2 тис. 654 кандидатів-мажоритарників, з яких 1 тис. 502 були висунуті партіями та 1 тис. 152 кандидатів балотувалися до Верховної Ради шляхом самовисування.

Для проведення виборів в Україні було створено 33 769 виборчих дільниць, у тому числі — 32 188 звичайних, 1465 — спеціальних та 116 закордонних. Вперше за всю історію незалежності України на 32 188 виборчих дільницях працювала система відеоспостереження

За перебігом голосування спостерігали 3 тис. 797 офіційних спостерігачів від 28 іноземних держав та 35 міжнародних організацій. Найбільші місії спостерігачів до України надіслали Бюро з демократичних інститутів ОБСЄ та Міжнародна неурядова організація CANADEM - 635 та 475 осіб відповідно. Вперше зацікавленість до спостереження за виборами в Україні виявили такі іноземні держави, як Нігерія, Парагвай та Кіпр.

Крім того, за виборами спостерігали 33 тис. 90 представників 68 національних громадських організацій, 130 тис. 750 спостерігачів від кандидатів у депутати та 157 тис. 898 спостерігачів від політичних партій.