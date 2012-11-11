Батьківщина назвала ЦВК співучасницею злочину

Про це йдеться в заяві Об'єднаної опозиції «Батьківщина», текст якої передано УНІАН.

Сьогодні ЦВК визнала переможцем по округу №11 Олександра Домбровського, а по №14 – Віктора Жеребнюка.

«Тим самим ЦВК, вірніше ті члени комісії, які голосували за це ганебне антизаконне рішення, стали співучасниками кримінального злочину, яким легітимізовано крадіжку голосів виборців на цих округах», - зазначається у заяві «Батьківщини».

У ній наголошується, що первинний підрахунок голосів та протоколи з мокрими печатками засвідчили переконливу перемогу кандидатів від Об’єднаної опозиції Наталії Солейко по 11 округу та Івана Мельничука по 14 округу.

«Ми ніколи не визнаємо таке рішення ЦВК та вважаємо цих осіб не народними обранцями, а кримінальними злочинцями. Ми зробимо все можливе, аби ці громадяни не склали присягу народного депутата, та переконані, що сформована у такий спосіб Верховна Рада, не буде легітимною», - запевняють автори заяви.

«Залишаємо за собою право на всі засоби протесту та дії, які будуть спрямовані на захист прав наших кандидатів Наталії Солейко та Івана Мельничука, на відновлення демократії та справедливості в країні», - наголошують у «Батьківщині».