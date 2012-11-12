Онлайн-дебати «Campus 3.0:уроки парламентських виборів 2012»

13 листопада, 12.00-14.00. Дивіться у прямому ефірі:

Чи можна побороти «фальсифікаційний» синдром, як відстоювати і розвивати демократичні стандарти, які загрози і виклики «подарували» нам вибори, як в майбутньому не допустити порушення виборчих прав громадян, що може зробити громадянське суспільство і влада для забезпечення справедливого підрахунку голосів, чи буде новий склад Верховної Ради працездатний демонструвати нову якість політики, як позначиться виборча кампанія 2012 на українських перспективах.

На гострі запитання представників університетської спільноти, журналістів, експертів, лідерів громадської думки відповідатимуть ті, хто брав участь у виборах 2012: Тетяна Чорновіл - Всеукраїнське обєднання «Батьківщина», Тарас Стецьків - самовисуванець, Юрій Сиротюк - Всеукраїнське обєднання «Свобода».

Модератори: Артем Шевченко і Лілія Козуб

Запитання до учасників онлайн-дебатів можна поставити на сторінці трансляції Campus30.org або на сторінці ФБ Campus 3.0,

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