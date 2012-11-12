Опозиція знову збереться на мітинг під ЦВК

Сьогодні представники "Батьківщини", ВО "Свобода" та "УДАРу" проведуть черговий мітинг під Центральною виборчою комісією, де оголосить подальший план дій щодо недопущення фальсифікацій парламентських виборів.

Про це повідомляє «5 канал».

«О вісімнадцятій годині ці політичні сили планують зібрати своїх прихильників на площі біля Центральної виборчої комісії. Там опозиціонери мають висловити свою позицію щодо офіційних результатів голосування. Якщо у Центрвиборчкомі не врахують їхніх вимог – обіцяють почати безстрокову всеукраїнську акцію протесту. Прихильники опозиційних партій мітингували під ЦВК увесь минулий тиждень. Виступали проти фальсифікацій на парламентських виборах», - зазначає телеканал.