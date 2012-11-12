Голосуючи за партії, українці зіпсували майже 2% протоколів
12:05, 12 листопада 2012Політика
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Близько 2% бюлетенів від загальної кількості отриманих виборцями для голосування за партії визнано недійсними.
Недійсними визнали 409 тис. 068 бюлетенів
Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила, що 409 тис. 068 бюлетенів для голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня визнано недійсними, що становить 1,96% від загальної кількості отриманих виборцями.
Такі цифри внесені до оприлюдненого на офіційному сайті ЦВК протоколу про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Для проведення виборів за партійними списками на замовлення ЦВК було виготовлено 36 млн 769 тис. 156 виборчих бюлетенів, з них 15 млн 938 тис. 002 бюлетеня були не використані, а 409 тис. 068 бюлетенів були визнані недійсними.
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