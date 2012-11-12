Голосуючи за партії, українці зіпсували майже 2% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила, що 409 тис. 068 бюлетенів для голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня визнано недійсними, що становить 1,96% від загальної кількості отриманих виборцями.

Такі цифри внесені до оприлюдненого на офіційному сайті ЦВК протоколу про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Для проведення виборів за партійними списками на замовлення ЦВК було виготовлено 36 млн 769 тис. 156 виборчих бюлетенів, з них 15 млн 938 тис. 002 бюлетеня були не використані, а 409 тис. 068 бюлетенів були визнані недійсними.