Опозиція програла апеляцію за 30 тисяч голосів виборців

Київський апеляційний адміністративний суд у неділю відмовився задовольнити апеляцію «Батьківщини» та 69 виборців про скасування постанови окружної виборчої комісії № 94, якою вона визнала недійсним голосування на 27 дільницях.

Про таке рішення колегії суддів оголосив головуючий суддя Володимир Кузьменко, повідомляє «Українська правда».

«Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, перевіривши матеріали справи, доводи скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню», - сказав В.Кузьменко.

Таким чином, КААС відмовив у задоволенні апеляції, залишивши без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, винесене у ніч на 9 листопада.

На засіданні був представник ЦВК, однак жодної конкретної позиції не заявив.

У свою чергу, представник кандидата Віктора Романюка Ірина Кацика, коментуючи рішення суду, зауважила: «Це рішення - вершина нашого правосуддя. Яка ще раз підтверджує дисбаланс між силами, які намагаються пройти в парламент».

За її словами, крім оскарження рішення Окружного адмінсуду розглядалися скарги 69 громадян на рішення ОВК № 94.

«Бо було порушення норм Конституції, бо люди не змогли реалізувати свій голос, порушено право обирати і бути обраним кандидата Романюка, бо там, де він більше за все набрав голосів, там вибори визнали недійсними», - сказала І.Кацика.

Вона додала, що під час засідання подавались клопотання щодо витребування доказів – оригіналів протоколів ДВК і подавалося клопотання щодо виклику свідків – членів ДВК, «які б могли підтвердити, що ніяких порушень на цих дільницях не було».

«Усі ці клопотання були відхилені судом», - сказала І.Кацика.

За її словами, це вже остання інстанція в Україні, але далі будуть звернення до Європейського суду з прав людини.

До колегії суддів, яка ухвалила таке рішення, також входили судді Степанюк і Василенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК № 94 оголосила переможцем кандидата від Партії регіонів Тетяну Засуху.

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили про фальсифікації, підкресливши, що «ОВК № 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування склала підсумковий протокол, у який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

В опозиції також наголосили, що «члени комісії без проведення розгляду, без прийняття скарг, без голосування визнали недійсним голосування на 27 дільницях округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».

6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня і необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах, серед яких округ № 94 (Обухів, Київська область).

9 листопада Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову «Батьківщини» щодо визнання протиправною та скасування постанови ОВК № 94 про визнання недійсними голосування на 27 дільницях.

11 листопада голова ЦВК Володимир Шаповал заявив про намір ініціювати розгляд на засіданні Вищої ради юстиції питання притягнення до відповідальності трьох суддів Київського окружного адміністративного суду, які ухвалили рішення про визнання недійсними результатів голосування на 27 дільницях в одномандатному окрузі № 94.