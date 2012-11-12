Майже мільйон українців проголосували вдома

Центральна виборча комісія встановила, що на виборах народних депутатів України 28 жовтня вдома проголосували 952 тисячі 840 громадян із загальної кількості 1 млн 065 тисяч 634 осіб, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування.

Такі дані внесені до оприлюдненого на офіційному сайті ЦВК протоколу про результати виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У виборах народних депутатів 28 жовтня взяли участь 20 млн 797 тисяч 206 виборців, що становить 57,43% від загальної кількості 36 млн 213 тисяч 010 громадян, внесених до списку виборців для голосування на виборчих дільницях.