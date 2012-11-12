5 із 9 справ по виборах ГПУ порушила за підкуп виборців
За фактами порушення виборчого законодавства органами прокуратури порушено 9 кримінальних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
«Органами прокуратури порушено 9 кримінальних справ. Із цих звернень, по яких громадяни звертались на порушення виборчого процесу, є кримінальні справи про підкуп виборців (їх 5, і 4 з них уже направлені до суду), по одному з обвинувачених (Крим) уже винесено вирок», - сказав генпрокурор.
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Він уточнив, що у 5 кримінальних справах фігурують шестеро громадян, яким висунуто обвинувачення.
Торкаючись теми підкупу виборців, В.Пшонка зазначив, що в різних випадках громадянам пропонувалося від 50 до 500 грн.
За словами В.Пшонки, всього до органів прокуратури надійшло 1346 звернень, 80% з яких було скеровано до уповноважених органів або роз’яснено порядок звернення до суду. Понад 15% звернень було скеровано на розгляд органів прокуратури.