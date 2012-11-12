Генпрокуратура порушила справу за фальсифікації у 223-му окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генпрокурор Віктор Пшонка.

«У термін за дорученням Президента було порушено кримінальну справу за фактом підробки виборчих документів, що вплинули на спотворення волевиявлення громадян, тобто мова йде про чисту фальсифікацію, мова йде про 223-й одномандатний округ, де проводилася перевірка», - сказав В.Пшонка.

Він зауважив, що вказані дії невідомих осіб суттєвим чином вплинули на волевиявлення громадян.

За словами генпрокурора, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу України.

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Як сказав В.Пшонка, слідчими буде розслідуватися ця справа, щоб знайти винуватця фальсифікацій.

За словами В.Пшонки, підставою для порушення кримінальної справи були численні конкретні звернення як кандидатів у народні депутати, так і виборців та правоохоронців.

На запитання журналістів, у чому конкретно проявилися фальсифікації, В.Пшонка відповів: «Дійсно, у постанові про порушення кримінальної справи по 223-му виборчому округу йде мова про бюлетені, і у тій самій постанові є інформація, що у 402 бюлетенях позначки навпроти двох кандидатів»

Водночас генпрокурор не зміг уточнити терміни завершення слідства.