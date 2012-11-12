Пшонка візьметься за вдосконалення виборчого законодавства

Генеральна прокуратура України з урахуванням негативних подій, які відбулися під час виборів у деяких округах та на дільницях, підготувала низку рекомендацій, якими можуть користуватися Президент України та народні депутати для коригування чинного виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генпрокурор Віктор Пшонка.

За його словами, він сьогодні поінформував главу держави про дії прокуратури з розслідування подій в окремих проблемних виборчих округах.

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При цьому, як зазначив В.Пшонка, він надав Президенту низку рекомендацій щодо удосконалення виборчого законодавства.

«Ці зміни мають конкретний характер. Є перелік: ми наводимо негативні приклади, які в діючому законі (про вибори) відбулися», - сказав він, зауваживши, що Генпрокуратура пропонує внесення змін по 4 пунктах, але це не повний перелік пропозицій, і він буде розширюватися.

«Сподіваюсь, нові народні депутати, які самі пройшли через недосконалість законодавства, самі внесуть зміни у закон про вибори з урахуванням наших пропозицій», - зазначив В.Пшонка.