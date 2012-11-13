КВУ: Центрвиборчком столерував 2-3 фальсифікації

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

За його словами, у 90% округів результати не були дуже спотвореними і відповідали волевиявленню виборців. Водночас, на близько 20 проблемних округах, переконаний О.Черненко, відбувалися свідоме зволікання з підрахунком голосів та порушення в роботі окружних виборчих комісій.

«На половині з цих проблемних округів через довгі, затяжні бої, але справедливість перемогла», - сказав О.Черненко.

Він додав, що, за оцінками КВУ, результати голосування все-таки були сфальсифіковані у 7-8 округах, тоді як про перевибори йдеться лише у п’яти з них: №№94, 132, 194, 197 та 223.

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Зокрема, О.Черненко вважає, що в 11-му та 14-му округах Вінницької області результати голосування також були сфальсифіковані, хоча ЦВК цього не визнала.

«Ці перевибори в 5 округах - це, звичайно, крок назад в демократичності українських виборів, тому що там треба було просто нормально, чесно підбити підсумки виборів», - вважає О.Черненко.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ) та необхідність проведення в них повторних виборів.