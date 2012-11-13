У Харкові продовжиться розгляд справи ЄЕСУ

09:00, 13 листопада 2012
Політика
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Сьогодні у Київському районному суді Харкова поновиться судовий розгляд  у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Тимошенко написала заяву, що не може прийти в суд

Захисник колишнього прем’єра Сергій Власенко у понеділок висловив думку, що сьогодні Тимошенко не з’явиться в судовій залі Харківського обласного адміністративного суду, де Київський районний суд Харкова проводить розгляд справи, пише Радіо Свобода.

У заяві до суду, датованій 8 листопада, колишній прем’єр заявила, що стан здоров’я не дозволяє їй взяти участь у судовому засіданні – через оголошене 29 жовтня голодування на знак протесту проти імовірної фальсифікації парламентських виборів.

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