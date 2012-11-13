У Харкові продовжиться розгляд справи ЄЕСУ

Захисник колишнього прем’єра Сергій Власенко у понеділок висловив думку, що сьогодні Тимошенко не з’явиться в судовій залі Харківського обласного адміністративного суду, де Київський районний суд Харкова проводить розгляд справи, пише Радіо Свобода.

У заяві до суду, датованій 8 листопада, колишній прем’єр заявила, що стан здоров’я не дозволяє їй взяти участь у судовому засіданні – через оголошене 29 жовтня голодування на знак протесту проти імовірної фальсифікації парламентських виборів.