У Харкові продовжиться розгляд справи ЄЕСУ
09:00, 13 листопада 2012Політика
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Сьогодні у Київському районному суді Харкова поновиться судовий розгляд у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».
Тимошенко написала заяву, що не може прийти в суд
Захисник колишнього прем’єра Сергій Власенко у понеділок висловив думку, що сьогодні Тимошенко не з’явиться в судовій залі Харківського обласного адміністративного суду, де Київський районний суд Харкова проводить розгляд справи, пише Радіо Свобода.
У заяві до суду, датованій 8 листопада, колишній прем’єр заявила, що стан здоров’я не дозволяє їй взяти участь у судовому засіданні – через оголошене 29 жовтня голодування на знак протесту проти імовірної фальсифікації парламентських виборів.
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