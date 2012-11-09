Батьківщина: Тимошенко не дозволяє йти в суд стан здоров'я, а не протест

Про це йдеться у заяві “Батьківщини”, переданій агентству УНІАН.

«Батьківщина» обурена діями пенітенціарної служби, яка цинічно перекручує інформацію щодо Ю.Тимошенко та продовжує маніпулювати суспільною свідомістю, зазначається у заяві.

“Вимагаємо припинити провокації щодо Юлії Тимошенко, яка вже дванадцять днів голодує проти злочинних дії влади щодо фальсифікації результатів виборів”, - йдеться в заяві.

У “Батьківщині” наголосили, що, згідно з чинним законодавством, Ю.Тимошенко не може відмовлятися або не відмовлятися від участі у судовому засіданні.

У партії зауважили, що 8 листопада на ім‘я судді Костянтина Садовського та начальника Качанівської колонії Ю.Тимошенко надіслала заяву, у якій повідомила, що стан здоров‘я не дозволяє їй бути присутньою на судовому засіданні.

“Проте пенітенціарна служба свідомо перекручує зміст заяв Юлії Тимошенко. У своїй заяві лідер опозиції нагадала, що неодноразово вимагала від керівництва Качанівської колонії та головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» виписати її з лікарні, незважаючи на стан здоров‘я, та повернути до в‘язниці, оскільки умови, створені режимом Януковича, унеможливлюють нормальне лікування”, - йдеться в заяві.

У документі Ю.Тимошенко також інформує про публічну позицію німецьких лікарів щодо необхідності її подальшого лікування. Вона наголошує, що, незважаючи на неодноразові вимоги, з лікарні її не виписали, і вона знаходиться «у статусі особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні».

Ю.Тимошенко також поінформувала суддю і керівництво колонії, що 29 жовтня оголосить голодування на знак протесту фальсифікації виборів до Верховної Ради.

При цьому, ствержують в “Батьківщині” Ю.Тимошенко не посилалася на голодування як на умову неприбуття до суду.

Як повідомляв УНІАН, у Державній пенітенціарній службі України заявили, що Ю.Тимошенко відмовляється їхати на судове засідання 13 листопада у справі ЄЕСУ. “Засуджена обґрунтовує свою відмову прибути на засідання суду тим, що наразі вона перебуває у стаціонарному медичному закладі та знаходиться у стані політичного протесту”, - йдеться у повідомленні.