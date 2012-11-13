Турчинов і Яценюк намагаються прорватися до Тимошенко

12:03, 13 листопада 2012
Політика
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Турчинов і Яценюк спробують сьогодні зустрітися з Тимошенко.

Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк під час брифінгу у Києві. 29 жовтня

Лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк сьогодні спробують зустрітися з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

О.Турчинов та А.Яценюк одразу після судового засідання у справі щодо ЄЕСУ вже приїжджали в ЦКЛ «Укрзалізниці». Нещодавно вони від’їхали від лікарні, але повернуться близько 12-ї та спробують провести зустріч з екс-прем’єром.

В ці хвилини перед прохідною харківської лікарні зібралися близько 40 прихильників Ю.Тимошенко. Люди тримають прапори ВО «Батьківщина» та банери з написами: «Юлі волю», «Юля, ми з тобою», «Революція».

У цей час вхід на територію ЦКЛ «Укрзалізниці» охороняють близько 10 правоохоронців.

Як повідомляло Радіо Свобода, лідери опозиції хочуть умовити Тимошенко припинити голодування.

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