Прокурор сподівається таки притягти Тимошенко в суд

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові, і в чергове не була присутня на судовому засіданні у справі щодо ЄЕСУ, намагається уникнути відповідальності за скоєний злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу після судового засідання висловила представник державного обвинувачення Вікторія Калита.

Вона наголосила, що Ю.Тимошенко більш ніж півроку проходить лікування у ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові. На її думку, за цей час «можна було надати допомогу і вилікувати, поставити на ноги не одну особу».

В.Калита підкреслила, що рано чи пізно Ю.Тимошенко доведеться прибути в суд і дати свої пояснення у справі. «Протягом уже півроку підсудна намагається уникнути відповідальності, підсудна не з’являється до суду, проте рано чи пізно все рівно їй доведеться постати перед судом, рано чи пізно їй все рівно доведеться з’явитися до суду і надати свої пояснення, свої аргументи», - сказала В.Калита.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.