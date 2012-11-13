Експерт думає, що захід не буде вводити санкції проти українських олігархів

Старший науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин Тарас Кузьо вважає, що західні країни можуть ввести санкції проти Президента України Віктора Януковича і генерального прокурора Віктора Пшонки, але не застосовуватимуть їх до українських олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.Кузьо висловив на засіданні круглого столу на тему: «Куди рухається Україна після недавніх парламентських виборів?».

«Я не думаю, що Захід застосує до України великий перелік санкцій, за винятком можливого «чорного» списку, починаючи від Президента України до офісу генерального прокурора Пшонки», - сказав Т.Кузьо.

Він додав, що нинішній державний секретар Хіларі Клінтон і колишній - Кондоліза Райс відмовилися «потиснути руку пану Януковичу на публічних заходах і фотографуватися разом з ним».

Експерт підкреслив, що з початку 2012 року «пана Януковича вже не запрошує жоден із західних урядів».

Водночас Т.Кузьо переконаний, що до «чорного списку» не будуть включені українські олігархи.

Він при цьому підкреслив, що санкції можуть бути застосовані лише тоді, коли влада США почне серйозно реагувати на події в Україні.

«Пан Янукович має бути щасливий, що виграв вибори в Америці саме Обама, а не Ромні, тому що республіканці, звичайно ж, вели б жорсткішу політику стосовно України», - сказав Т.Кузьо.

Він також підкреслив, що наступного року Молдова і Грузія «підписуватимуть угоди про асоціацію з ЄС, а угода з Україною - заморожена».

«І вона буде заморожена, щонайменше, до 2015 року, тому що Янукович навряд чи відпустить на свободу Тимошенко до виборів, оскільки у такому разі він би повівся як пілот-камікадзе», - вважає Т.Кузьо.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада в інтерв'ю виданню «Український тиждень» президент Міжнародної правозахисної організації Freedom House Девід Кремер заявив, що організація ініціюватиме введення персональних санкцій проти українських високопосадовців.