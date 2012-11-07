Freedom House ініціює введення санкцій проти української влади

Міжнародна правозахисна організація Freedom House ініціюватиме введення персональних санкцій проти українських високопосадовців.

Про це президент Freedom House Девід Кремер заявив в інтерв’ю виданню «Український тиждень».

Д.Кремер вважає, що від заохочень поведінка української влади не зміниться, а тому єдиний спосіб якось зрушити ситуацію – застосувати покарання.

«Ми ведемо переговори на найвищому рівні, мали зустрічі особисто з Президентом Віктором Януковичем. Українська влада говорить про зобов'язання, але не збирається їх виконувати. Ми досягли етапу, коли єдиний спосіб якось зрушити ситуацію – застосувати покарання. Принаймні якесь. Від заохочень поведінка влади не зміниться. Ми надто довго говорили про пряники. Пряники не працюють. Час вести серйозну розмову», – заявив Д.Кремер.

Він припускає, що Президент В.Янукович не зацікавлений у підписанні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Угода про асоціацію з ЄС не спрацювала. Можу припустити, що Президент В.Янукович не зацікавлений у її підписанні. Тож не бачу іншого виходу, як введення серйозніших заходів», – додав президент Freedom House.

Д.Кремер також зазначив, що Freedom House та ОБСЄ вимагатимуть застосування персональних санкцій щодо українських високопосадовців.

«Я не хочу перебільшувати нашу роль, але до доповідей Freedom House ставляться дуже серйозно. Ми великі прихильники впровадження санкцій, зокрема стосовно окремих чиновників. І наша робота у цьому напрямі триватиме. Ми у Freedom House та ОБСЄ почнемо вимагати застосування персональних санкцій, які насамперед полягатимуть у невидачі віз окремим українським високопосадовцям, відповідальним за порушення. Звісно, заходи не будуть вжиті відразу, але розмови стануть значно серйознішими», – зауважив Д.Кремер.

«Аби розпочався процес щодо України, Конгрес США має схвалити законопроект щодо Росії, так званий «список Магнітського». Позаяк ситуація там куди гірша», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Freedom House (США) оприлюднила на сайті Агентства ООН з питань біженців свою доповідь щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвячену Україні.

У доповіді наголошується, що Президент В.Янукович розпочав систематичну кампанію зі знищення в Україні будь-якої життєздатної опозиції. В цілому за підсумками року Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.

*** Freedom House (скорочено FH – «Будинок свободи») – неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США). Заснована в 1941 році. Відома дослідженнями стану політичних і громадянських свобод (з 1978 року). Свої рейтинги формує на основі опитування експертів відповідно до опублікованої методології. Об'єктами досліджень Freedom House є моніторинг «демократичних змін» у світі, «підтримка демократії» і «захист демократії та прав людини» у світі.

З 1978 року FH випускає щорічні доповіді «Свобода у світі», в яких аналізується стан справ з політичними правами і громадянськими свободами в різних державах і присвоюються відповідні рейтинги, за якими країни діляться на «вільні», «частково вільні», «невільні». Доповіді готують штатні аналітики FH в Нью-Йорку за підтримки наукових радників (фахівців у галузі політології та прав людини з університетів, неурядових аналітичних центрів). При підготовці доповідей використовуються повідомлення місцевих і міжнародних ЗМІ, дані правозахисних груп та особисті спостереження експертів.