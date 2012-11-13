Пшонка вирішив залишити Мазурка Захарченку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Справу порушувало слідство МВС і буде розслідувати слідство МВС під наглядом прокуратури», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» в Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

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5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходам щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Ярослав Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловів скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню з пістолета. В МВС уточнили, що в одязі самогубця був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні зі слідами пальців рук, «вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

12 листопада перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора В.Пшонки щодо необхідності витребувати кримінальну справу про вбивство охоронців ТРЦ “Караван” з Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Г.Москаля, “повідомлення МВС про виявлення тіла чоловіка, схожого на Я.Мазурка, котрий нібито скоїв самогубство, викликала як великий резонанс, так і недовіру у зв’язку з непоодинокими фактами непрофесіоналізму співробітників міліції”.

“Тому будь-яка інформація, озвучена МВС щодо обставин загибелі Я.Мазурка, підлягає сумніву у громадськості й ЗМІ”, - зауважив депутат.