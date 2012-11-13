Ляшко вирішив «відзначитися» і слідом за Тимошенко теж оголосив голодування
Олег Ляшко оголосив голодування на підтримку Тимошенко, яка вже 16 день голодує на знак протесту проти сфальсифікованих виборів.
Скандально відомий нардеп України Олег Ляшко написав на своїй стіні в Facebook, що вирішив підтримати засуджену Юлію Тимошенко і також оголосив голодування.
"Оголошую голодування на знак солідарності з Юлією Тимошенко. Ми голодуємо проти визнання сфальсифікованих виборів", - написав Ляшко.
Він також розкритикував представників опозиції, які прийняли результати голосування по деяких округах.
"Так звана опозиція здала її, адже вони всупереч його волі і волі народу України визнали зрежисований владою сценарій: на окремих округах "опозиція" визнала результат, який насправді був сфальсифікований, на інших - погодилися на перевибори, хоча є переможці: Корнацький, Даценко, Булатецький, Романюк, Левченко", - заявив Ляшко.
Як повідомляв УНІАН, раніше низка народних депутатів зустрілися з Юлією Тимошенко і закликали її припинити голодування. Тимошенко пообіцяла найближчим часом прийняти рішення щодо звернення Об'єднаної опозиції та оголосити його через своїх адвокатів.