Ляшко вирішив «відзначитися» і слідом за Тимошенко теж оголосив голодування

Скандально відомий нардеп України Олег Ляшко написав на своїй стіні в Facebook, що вирішив підтримати засуджену Юлію Тимошенко і також оголосив голодування.

"Оголошую голодування на знак солідарності з Юлією Тимошенко. Ми голодуємо проти визнання сфальсифікованих виборів", - написав Ляшко.

Він також розкритикував представників опозиції, які прийняли результати голосування по деяких округах.

"Так звана опозиція здала її, адже вони всупереч його волі і волі народу України визнали зрежисований владою сценарій: на окремих округах "опозиція" визнала результат, який насправді був сфальсифікований, на інших - погодилися на перевибори, хоча є переможці: Корнацький, Даценко, Булатецький, Романюк, Левченко", - заявив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка народних депутатів зустрілися з Юлією Тимошенко і закликали її припинити голодування. Тимошенко пообіцяла найближчим часом прийняти рішення щодо звернення Об'єднаної опозиції та оголосити його через своїх адвокатів.