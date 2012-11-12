«Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» просять Тимошенко припинити голодування

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», партії ухвалили спільне звернення до Ю.Тимошенко.

«Ваша мужність завжди слугувала і слугує нам прикладом та надихає нас в боротьбі з режимом Януковича. Ви потрібні Україні, власній родині, всім нам. Ваша боротьба та й саме Ваше існування є загрозою для влади, від якої вона була б рада позбавитися в найгірший спосіб. Ми закликаємо Вас – не дайте їм цього зробити з Вами, вийдіть з голодування, не йдіть на найбільшу жертву. Впевнені: до цього прохання приєднаються мільйони й мільйони українців та інших людей доброї волі», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, яка проходить курс лікування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», на знак протесту проти фальсифікацій результатів виборів оголосила безстрокове голодування.

Сьогодні, 12 листопада, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр не збирається припиняти голодування.