В опозиції не виключають, що блокуватимуть роботу нової Ради

Про це заявив народний депутат від “БЮТ-Батьківщини” Сергій Соболєв, коментуючи намір опозиції застосовувати як парламентські, так і непарламентські методи боротьби із владою.

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“Це означає різні методи, які використовуватимуться безпосередньо в парламенті та за його межами. У самому парламенті ми можемо застосувати, наприклад, такий крайній метод, як блокування роботи Верховної Ради. Без сумніву, ми використовуватимемо цей метод роботи...”, - сказав він в інтерв'ю газеті “День” (№ 207 від 14 листопада).

Зокрема, за словами С.Соболєва, до такого методу опозиція вдаватиметься, якщо влада і надалі підвищуватиме пенсійний вік для чоловіків, допускатиме голосування депутатів чужими картками і у ряді інших випадків.