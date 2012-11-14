Депутати від Об’єднаної опозиції створять єдину фракцію

Таке рішення одноголосно ухвалено на першому спільному засіданні новообраних парламентаріїв, яке відбулося сьогодні у Центральному штабі "Батьківщини", повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Під час засідання народні депутати були офіційно представлені керівником Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександром Турчиновим.

Також обговорено низку організаційних питань, пов'язаних з роботою у Верховній Раді України сьомого скликання.