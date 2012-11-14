Депутати від Об’єднаної опозиції створять єдину фракцію

17:26, 14 листопада 2012
Політика
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Новообрані народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" ухвалили рішення про створення єдиної фракції у Верховній Раді.

Олександр Турчинов під час прес-конференції в Києві. 17 вересня

Таке рішення одноголосно ухвалено на першому спільному засіданні новообраних парламентаріїв, яке відбулося сьогодні у Центральному штабі "Батьківщини", повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Під час засідання народні депутати були офіційно представлені керівником Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександром Турчиновим.

Також обговорено низку організаційних питань, пов'язаних з роботою у Верховній Раді України сьомого скликання.

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