Депутати від Об’єднаної опозиції створять єдину фракцію
17:26, 14 листопада 2012Політика
1472 0
Новообрані народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" ухвалили рішення про створення єдиної фракції у Верховній Раді.
Олександр Турчинов представив нову "гвардію"
Таке рішення одноголосно ухвалено на першому спільному засіданні новообраних парламентаріїв, яке відбулося сьогодні у Центральному штабі "Батьківщини", повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
Під час засідання народні депутати були офіційно представлені керівником Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександром Турчиновим.
Також обговорено низку організаційних питань, пов'язаних з роботою у Верховній Раді України сьомого скликання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter