Єльченко дорікає Росії: з В'єтнамом-то «формула Януковича» застосовується

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко сказав на засіданні «Клубу Послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики».

«Ми пропонували формулу «3+1». Ця формула Митний союз не влаштовує... Але тільки-но завершився візит прем'єр-міністра Росії до В'єтнаму і там досягнута домовленість про початок роботи над угодою про зону вільної торгівлі. Це факт. Тобто з кимсь можна, а з кимсь - ні», - сказав В.Єльченко.

За його словами, є багато інших прикладів, які не сприяють взаєморозумінню між Україною і Митним союзом.

Він нагадав, що кожного місяця надходять повідомлення про введення нових обмежень для українських товарів або відкриваються розслідування щодо якоїсь продукції.

«З початку це була трубна продукція, потім молочна, потім проблеми з сирами. До цього були карамель і шоколад», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

13 листопада Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ В.Єльченко під час спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

14 листопада український МЗС заявив, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. В даний час до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти щодо входження в Митний союз Киргизії й Таджикистану.