У МЗС Росії заявляють, що Україну ніхто не тягне до Митного союзу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в середу в Москві заявив перший заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Денисов на засіданні Клубу послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему: «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики».

«Що означає, Україну намагаються змусити, використовуючи економічні важелі на кшталт газу? Ніхто нікого не тягне, ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не намагається кудись затягнути, а тим паче, використовувати економічні важелі», - запевнив А.Денисов.

Разом з тим, він наголосив, що члени Митного союзу мають права на взаємній основі надавати один одному певні преференції і тим самим стимулювати взаємний товарообіг.

А.Денисов вважає, що влада України сама повинна відповісти на питання, чому не приймається рішення про участь у Митному союзі, попри економічну вигоду.

«Це питання вибору, питання сучасного, добровільного й усвідомленого вибору для кожної країни», - сказав він.

За його словами, про вигоди участі України в Митному союзі насамперед свідчать економісти.

Він відзначив, що Україна - одна з країн Європи, яка має потужну економіку і їй потрібний ринок для збуту своїх товарів.

При цьому він повідомив, що Митний союз відкритий для прийому нових членів і зараз відповідні переговори йдуть з Киргизією і Таджикистаном.

Водночас А.Денисов відзначив, що Євразійський союз може бути ефективним і без участі України.

«Все можливо, можливо й без України, можливо і з Україною з економічної погляду, але чим більший ринок і більший економічний потенціал країн, що входять в інтеграційне угруповання, тим краще для інтеграційного проекту», - сказав А.Денисов.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що в разі приєднання до Митного союзу, Росія обіцяє знизити ціну на газ до 160 дол. за 1 тис. куб. м.

«Які Росія нам висуває умови? Нам говорять: ось, давайте, приєднуйтеся до Митного союзу – і завтра у вас газ буде по 160 доларів за одну тисячу кубометрів», - сказав М.Азаров.

13 листопада Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко під час спілкування із студентами Московського державного лінгвістичного університету заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

14 листопада український МЗС заявив, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Відповідно до контракту, підписаного НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1.тыс. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила – в першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, в другому кварталі - 425 дол., в третьому - 426 доларів, в четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.