Луценко рветься до Києва на засідання суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

І.Луценко вважає, що вчорашня пропозиція Державної пенітенціарної служби України з посиланням на висновок комісії лікарів щодо дводенного обстеження на базі Чернігівської обласної лікарні пов’язана з тим, щоб не дати можливості Ю.Луценку бути присутнім на суді напередодні чергової річниці Майдану.

«Ймовірно, раптове бажання обстежити Луценка пов’язане із засіданням Апеляційного суду 20 листопада напередодні чергової річниці Майдану. Вірогідно, із високих кабінетів надійшла вказівка будь-яким чином не привозити Луценка до Києва, оскільки бажаючих зустрітися із польовим командиром Майдану вже чимало – і політики, і журналісти стають в чергу до клітки, аби потиснути руку своєму другу, колезі, соратнику», - зазначила І.Луценко.

За її словами, «засудженого, ізольованого, хворого Луценка влада боїться як сильного духом, незламного у переконаннях політика».

І.Луценко підкреслила, що її чоловік «вкотре відмовився від показового обстеження. Луценко вимагає лікування».

За її словами, він запропонував тюремникам, аби його госпіталізували для проходження курсу лікування в Києві під час розгляду його справи в Апеляційному суді.

«Для Луценка у пріоритеті – судові засідання, він хоче пройти їх до кінця. І це незважаючи на його самопочуття. Так, стан його здоров’я важкий, але дозволяє йому перебувати на судових засіданнях, як це було всі 1,5 роки, поки тривали процеси у Печерському суді. Ні тривале голодування, ні виклики «швидких допомог» не стали на заваді Луценку відстоювати свою честь перед суддями та прокурорами», - зазначила вона.

І.Луценко наголосила, що пропозиція про дводенне обстеження у чернігівській лікарні виглядає «не інакше як фарс з боку тюремників». За її словами, «з 1 листопада Луценку не дають жодних медичних препаратів, призначених йому після останнього відвідування його лікарями, при тих наявних болях, які він переживає».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Державної пенітенціарної служби, 15 листопада в умовах Менської виправної колонії № 91 комісією лікарів у складі фахівців управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, обласної лікарні та медичної служби управління ДПтС України в Чернігівській області було запропоновано Ю.Луценку здійснити на базі Чернігівської обласної лікарні інструментальне обстеження стану здоров’я. Відповідну рекомендацію 8 листопада надала попередня комісія лікарів.

«Однак Ю.Луценко відмовився від пропозиції лікарів. Він заявив, що утримується від обстеження, бо бажає узгодити це рішення зі своїми захисниками», - зазначили у відомстві.

8 листопада прес-служба ДПтС повідомила, що за висновками комісійного огляду показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу немає.