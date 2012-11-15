ДПтС: Луценко відмовився від обстеження в лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні в умовах Менської виправної колонії (№91) комісією лікарів у складі фахівців управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, обласної лікарні та медичної служби управління ДПтС України в Чернігівській області було запропоновано засудженому Ю.Луценку здійснити на базі Чернігівської обласної лікарні інструментальне обстеження стану його здоров’я. Відповідну рекомендацію 8 листопада надала попередня комісія лікарів.

«Однак, Ю.Луценко відмовився від пропозиції лікарів. Він заявив, що утримується від обстеження, бо бажає узгодити це рішення зі своїми захисниками», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада прес-служба Державної пенітенціарної служби України заявила, що за висновками комісійного огляду показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу немає.

У повідомленні зазначалося, що 8 листопада в умовах Менської виправної колонії № 91 фахівцями МОЗ і ДПтС було здійснено комісійний медичний огляд Ю.Луценка. «Після проведення огляду лікарями було призначено медикаментозне лікування під наглядом медперсоналу виправної колонії, а також рекомендовано інструментальне та лабораторне дообстеження стану здоров’я Ю.Луценка по профілю гастроентерології, з можливою подальшою консультацією лікарів відповідного профілю. Показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу, згідно з висновками лікарів, немає. Стан здоров’я засудженого визначено як задовільний», - йшлося у повідомленні прес-служби пенітенціарної служби.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що її чоловік відмовився від медичних оглядів у межах колонії і наполягає на лікуванні у спеціалізованому стаціонарі.

За її словами, у Ю.Луценка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що у її чоловік хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.