Тюремники обіцяють постаратися привезти Луценка на суд вчасно

Державна пенітенціарна служба України запевняє, що докладе усіх зусиль для доставки 20 листопада екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з Менської колонії на судове засідання до Київського апеляційного суду.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

«Ми отримали з Апеляційного суду Києва офіційне повідомлення про дату початку судового засідання і докладемо всіх зусиль, щоб доставити до нього засудженого Ю.Луценка з Менської колонії», - сказав І.Андрушко.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада відбудеться розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок Печерського районного Києва суду у справі щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.