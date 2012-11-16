Тюремники обіцяють постаратися привезти Луценка на суд вчасно

17:41, 16 листопада 2012
Політика
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Пенітенціарна служба запевняє, що докладе всіх зусиль для доставки Луценка на засідання апеляційного суду

Луценка привезуть в Київ 20 листопада

Державна пенітенціарна служба України запевняє, що докладе усіх зусиль для доставки 20 листопада екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з Менської колонії на судове засідання до Київського апеляційного суду.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

«Ми отримали з Апеляційного суду Києва офіційне повідомлення про дату початку судового засідання і докладемо всіх зусиль, щоб доставити до нього засудженого Ю.Луценка з Менської колонії», - сказав І.Андрушко.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада відбудеться розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок Печерського районного Києва суду у справі щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

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