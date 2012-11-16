Тюремники обіцяють постаратися привезти Луценка на суд вчасно
Пенітенціарна служба запевняє, що докладе всіх зусиль для доставки Луценка на засідання апеляційного суду
Державна пенітенціарна служба України запевняє, що докладе усіх зусиль для доставки 20 листопада екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з Менської колонії на судове засідання до Київського апеляційного суду.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ДПтСУ Ігор Андрушко.
«Ми отримали з Апеляційного суду Києва офіційне повідомлення про дату початку судового засідання і докладемо всіх зусиль, щоб доставити до нього засудженого Ю.Луценка з Менської колонії», - сказав І.Андрушко.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада відбудеться розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок Печерського районного Києва суду у справі щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.