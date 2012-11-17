Азаров висловив співчуття прем'єр-міністру Єгипту

Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив співчуття прем’єр-міністру Арабської Республіки Єгипет Гішаму Мухаммаду Канділю у зв’язку з масштабною катастрофою, внаслідок якої загинули діти.

«В Україні з глибоким сумом сприйнято звістку про катастрофу, внаслідок якої загинули та постраждали діти. Мільйони громадян України поділяють біль втрат, яких зазнав народ Єгипту», - цитує прес-служба керівника уряду.

М.Азаров надіслав своєму колезі слова щирої підтримки рідним та близьким загиблих та побажання скорішого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок зіткнення поїзда і шкільного автобуса в Єгипті сьогодні загинули 49 осіб, ще 13 осіб постраждали. Трагедія сталася вранці в долині Нілу в провінції Асьют на південь від Каїра. Всього в автобусі перебували близько 60 дітей віком від чотирьох до шести років із місцевої релігійної школи, які їхали на екскурсію.

У лікарнях Асьюта працюють десятки лікарів, які борються за життя тих, хто вижив. Армія АРІ готова виділити транспортний літак, який буде використано, якщо найбільш постраждалих треба буде доставити до столичних лікарень.

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі вже доручив уряду надати всю можливу допомогу й підтримку сім'ям загиблих і постраждалих, а також провести ретельне розслідування й покарати всіх, хто несе відповідальність за те, що сталося. Після трагедії у відставку подав міністр транспорту Мухаммед Рашад аль-Матіні, його прикладу послідував і глава залізниць Єгипту.