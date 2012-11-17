ДТП в Єгипті: кількість загиблих дітей зросла до 47

15:17, 17 листопада 2012
Світ
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Внаслідок зіткнення поїзда і шкільного автобуса в Єгипті сьогодні загинули 49 осіб, ще 13 осіб постраждали.

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Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Трагедія сталася вранці в долині Нілу в провінції Асьют на південь від Каїра. Всього в автобусі перебували близько 60 дітей віком від чотирьох до шести років із місцевої релігійної школи, які їхали на екскурсію. Серед жертв - 47 школярів, водій автобуса і вчитель.

Суперечлива інформація надходить про причини трагічної події. За одними даними, водій, незважаючи на те, що переїзд був закритий, проігнорував попереджувальні сигнали й продовжив рух. У наступну секунду в нього врізався поїзд, і важку машину зім'яло під колесами тепловоза.

Згідно з іншим даними, переїзд був нерегульованим, і єгиптянин, який керував автобусом, виїхав на нього, не побачивши поїзд, що наближався. Як стверджують місцеві жителі, вони не раз вимагали від влади обладнати переїзд загородженнями й системою сигналізації.

На місці трагічного інциденту зібралися десятки людей, які намагаються з'ясувати долю своїх дітей. Вони вимагають знайти винних і стратити їх.

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі вже доручив уряду надати всю можливу допомогу й підтримку сім'ям загиблих і постраждалих, а також провести ретельне розслідування й покарати всіх, хто несе відповідальність за те, що сталося. Після трагедії у відставку подав міністр транспорту Мухаммед Рашад аль-Матіні, його прикладу послідував і глава залізниць Єгипту.

У лікарнях Асьюта працюють десятки лікарів, які борються за життя тих, хто вижив. Армія АРІ готова виділити транспортний літак, який буде використано, якщо найбільш постраждалих треба буде доставити до столичних лікарень.

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