ВАСУ погодився з перемогою регіонала у 184 окрузі

09:24, 19 листопада 2012
Політика
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Вищий адміністративний суд України залишив чинним рішення Центральної виборчої комісії про визнання результатів голосування у виборчому окрузі №184 у Херсонській області.

Вінник каже, що дійде до Євросуду. Фото з сайту Херсон online

Таку постанову ВАСУ виніс у неділю, 18 листопада, за позовом кандидата в депутати у цьому окрузі Івана Вінника, передає ZN.UA.

«Я вважаю, що суд ухвалив заангажоване і продиктоване владою рішення. Так, у своїй постанові суд не врахував як докази ні оригінали протоколів ДВК, ні окремі думки шести членів ЦВК, зокрема ВАСУ проігнорував і думку голови ЦВК Володимира Шаповала, які вказали на факти маніпуляції з результатами виборів у 184 окрузі», - заявив І.Вінник.

«За мене віддали свій голос тисячі людей. Шляхом фальсифікацій у нас вкрали депутатський мандат. Я звертатимуся до Європейського суду з прав людини, вважаю, що Європейський суд візьме до уваги ті докази, які просто проігноровані нашими судами і встановить у цій справі істину», - сказав І.Вінник.

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Як повідомлялося, в своєму позові І.Вінник просив ВАСУ скасувати рішення ЦВК про визнання результатів виборів в окрузі №184 і призначити перевибори. Однією з підстав для призначення перевиборів були протоколи з мокрими печатками дільничних виборчих комісій, згідно з якими перемогу в даному окрузі здобув самовисуванець І.Винник з перевагою 117 голосів.

ЦВК своїм рішенням затвердила протокол ДВК по 184 округу, де переможцем визнано кандидата від Партії регіонів Микола Дмитрука.

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