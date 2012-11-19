Луценка можуть завтра привезти у Київ

Про це адвокат екс-міністра Олексій Баганець сказав у коментарі УНІАН.

"Це його скарга, а також він подавав відповідне клопотання про те, що він хоче бути присутнім на засіданні. Без його участі суд не має права розглядати апеляцію", - сказав О.Баганець.

Крім того, адвокат припустив, що суд навряд чи ухвалить рішення за апеляцію вже 20 листопада, оскільки повинні виступити всі адвокати і всі підсудні, що затягнеться в часі.

У зв'язку з цим, як зазначив адвокат, доцільно було б у разі доставки Ю.Луценка й неприйняття рішення суду у вівторок помістити його на час розгляду апеляції до Лук’янівського СІЗО.

Він підкреслив, що така процедура передбачена законодавством, і припустив вірогідність такої ситуації.

На тему: Тюремники обіцяють постаратися привезти Луценка на суд

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в Президенти В.Ющенка.

21 серпня екс-міністр Ю.Луценко подав апеляцію на цей вирок.

Розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок Печерського районного суду у справі про незаконне продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком призначено на 20 листопада.

16 листопада дружина екс-міністра внутрішніх справ України Ірина Луценко завила, що Ю.Луценко наполягає на тому, щоб пройти лікування в Києві й одночасно брати участь у судовому процесі в Апеляційному суді 20 листопада. «Для Луценка в пріоритеті – судові засідання, він хоче пройти їх до кінця. І це незважаючи на його самопочуття. Так, стан його здоров'я важкий, але дозволяє йому знаходитися на судових засіданнях, як це було всі 1,5 року, поки продовжувалися процеси в Печерському суді. Ні тривале голодування, ні виклики «швидких» не стали на шляху Луценка у відстоюванні своєї честі перед суддями й прокурорами», - підкреслила вона.