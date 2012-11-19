Тюремники кажуть, що єврогості Тимошенко не скаржились
Від Кокса і Кваснєвського зауважень чи пропозицій на адресу пенітенціарної служби не надходило .
Від колишнього президента Європарламенту Патріка Кокса та колишнього Президента Республіки Польща Александра Кваснєвського будь-яких зауважень чи пропозицій на адресу керівництва пенітенціарної служби та, зокрема, Качанівської виправної колонії не надходило.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
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Як відомо, сьогодні на території ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові відбулась зустріч делегації Європарламенту на чолі з П.Коксом та А.Кваснєвським із засудженою екс-прем’єром Юлією Тимошенко. Зустріч тривала близько півтори години і закінчилась о 16.40.
П.Кокс та А.Кваснєвський подякували за надану можливість зустрітися із Ю.Тимошенко, йдеться у повідомленні.